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Манчестер Юнайтед нацелен на подписание таланта Кристал Пэлас

Англия
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"Красные дьяволы" хотят начать новую реконструкцию состава летом

Манчестер Юнайтед нацелен на подписание таланта Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" нацелен на трансфер Адама Уортона в летнее трансферное окно. Молодой полузащитник "Кристал Пэлас" привлек внимание руководства "Юнайтед, которое стремится укрепить центр поля команды.

В течение нескольких месяцев они внимательно следили за его развитием и убеждены, что он может стать важной частью их состава в следующем сезоне.

21-летний полузащитник оценивается в 80 миллионов евро. Он присоединился к "Пэлас" в феврале 2024 года. Его адаптация была быстрой, и он вскоре получил место в основном составе команды. Однако травма в паху, которая требовала хирургического вмешательства, повлияла на его дальнейший прогресс. Сейчас, когда Адам полностью восстановился, ожидается, что он сыграет важную роль во второй части сезона.

Добавим, что в этом сезоне Уортон отдал 1 ассист в 11 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Адам Уортон
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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