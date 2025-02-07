Манчестер Юнайтед нацелен на подписание таланта Кристал Пэлас

Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" нацелен на трансфер Адама Уортона в летнее трансферное окно. Молодой полузащитник "Кристал Пэлас" привлек внимание руководства "Юнайтед, которое стремится укрепить центр поля команды.

В течение нескольких месяцев они внимательно следили за его развитием и убеждены, что он может стать важной частью их состава в следующем сезоне.

21-летний полузащитник оценивается в 80 миллионов евро. Он присоединился к "Пэлас" в феврале 2024 года. Его адаптация была быстрой, и он вскоре получил место в основном составе команды. Однако травма в паху, которая требовала хирургического вмешательства, повлияла на его дальнейший прогресс. Сейчас, когда Адам полностью восстановился, ожидается, что он сыграет важную роль во второй части сезона.

Добавим, что в этом сезоне Уортон отдал 1 ассист в 11 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.