АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в январе

На официальном сайте Английской Премьер-лиги было опубликовано имя лучшего тренера месяца по итогам января.

Впервые в этом сезоне и второй раз в своей карьере эту награду получил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

The mastermind behind @afcbournemouth's incredible form ????



Andoni Iraola is the winner of January's @BarclaysFooty Manager of the Month award!#PLAwards pic.twitter.com/ZD0fqrybWh — Premier League (@premierleague) February 7, 2025

С начала нового года "Борнмут" под руководством 42-летнего баска одержал три победы в четырех матчах АПЛ и однажды сыграл вничью. При этом его команда забила 12 голов за этот период в чемпионате Англии.

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Добавим, что Андони Ираола стал лишь вторым тренером в истории "Борнмута", которому удалось выиграть несколько наград лучшему менеджеру в АПЛ после Эдди Хау, который получил три подобные статуэтки прежде чем он возглавил "Ньюкасл".