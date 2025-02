АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в январе

На официальном сайте Английской Премьер-лиги было опубликовано имя лучшего тренера месяца по итогам января.

Впервые в этом сезоне и второй раз в своей карьере эту награду получил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

The mastermind behind @afcbournemouth's incredible form ????



Andoni Iraola is the winner of January's @BarclaysFooty Manager of the Month award!#PLAwards pic.twitter.com/ZD0fqrybWh