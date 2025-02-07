  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в январе

Англия

Известны результаты голосования

АПЛ назвала имя лучшего тренера месяца в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте Английской Премьер-лиги было опубликовано имя лучшего тренера месяца по итогам января.

Впервые в этом сезоне и второй раз в своей карьере эту награду получил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

С начала нового года "Борнмут" под руководством 42-летнего баска одержал три победы в четырех матчах АПЛ и однажды сыграл вничью. При этом его команда забила 12 голов за этот период в чемпионате Англии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Андони Ираола стал лишь вторым тренером в истории "Борнмута", которому удалось выиграть несколько наград лучшему менеджеру в АПЛ после Эдди Хау, который получил три подобные статуэтки прежде чем он возглавил "Ньюкасл".

По теме
yellow-arrow
Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса
yellow-arrow
Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг
yellow-arrow
Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе
АПЛ Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости