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Мареска сообщил обновленную информацию о травмированных игроках Челси

Англия

Наставник синих не сможет рассчитывать на нескольких футболистов в ближайшее время

Мареска сообщил обновленную информацию о травмированных игроках Челси

Фото - Сайт Челсі - www.chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска предоставил обновленную информацию о физическом состоянии травмированных игроков команды.

"К сожалению, Марк Гиу получил очень серьезную травму. Я не могу назвать точные сроки его восстановления, но он будет отсутствовать в течение длительного времени. Возможно, это займет несколько недель или месяцев. Николас Джексон чувствует себя намного лучше. Это будет несколько рискованно, но он может быть доступен на следующий матч. Его повреждение не выглядит как долговременная травма".

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Центральные защитники "синих" Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиль, как стало известно ранее, выбыли надолго из-за травм подколенного сухожилия. Также Энцо Мареска отметил, что Ромео Лавия продолжает процесс восстановления, но ему предстоит долгий путь возвращения к тренировкам.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Николас Джексон Ромео Лавия Марк Гию
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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