"Это тяжело": Аморим прокомментировал новую травму Люка Шоу

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал новое повреждение левого защитника команды Люка Шоу.

“Это тяжело. Это сложный момент, чтобы попытаться сообщить вам время его восстановления. Я не хочу никакого давления на медицинский отдел или Люка. Нам просто нужны подготовленные игроки, чтобы помочь команде”, – сказал Аморим.

Шоу находится в лазарете с начала зимы. В последний раз он выходил на поле 1 декабря в поединке против "Эвертона" в рамках 13 тура АПЛ, проведя на поле финальные 35 минут матча. После этого он пропустил 16 встреч подряд.

В общей сложности на счету Шоу всего три матча во всех турнирах этого сезона. Начало кампании он пропустил также из-за повреждения.