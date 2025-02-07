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"Это тяжело": Аморим прокомментировал новую травму Люка Шоу

Англия

Этот сезон защитник проводит в лазарете

"Это тяжело": Аморим прокомментировал новую травму Люка Шоу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал новое повреждение левого защитника команды Люка Шоу.

“Это тяжело. Это сложный момент, чтобы попытаться сообщить вам время его восстановления.

Я не хочу никакого давления на медицинский отдел или Люка. Нам просто нужны подготовленные игроки, чтобы помочь команде”, – сказал Аморим.

Шоу находится в лазарете с начала зимы. В последний раз он выходил на поле 1 декабря в поединке против "Эвертона" в рамках 13 тура АПЛ, проведя на поле финальные 35 минут матча. После этого он пропустил 16 встреч подряд.

В общей сложности на счету Шоу всего три матча во всех турнирах этого сезона. Начало кампании он пропустил также из-за повреждения.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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