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"Это тяжело": Аморим прокомментировал новую травму Люка Шоу
Этот сезон защитник проводит в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал новое повреждение левого защитника команды Люка Шоу.
“Это тяжело. Это сложный момент, чтобы попытаться сообщить вам время его восстановления.
Я не хочу никакого давления на медицинский отдел или Люка. Нам просто нужны подготовленные игроки, чтобы помочь команде”, – сказал Аморим.
Шоу находится в лазарете с начала зимы. В последний раз он выходил на поле 1 декабря в поединке против "Эвертона" в рамках 13 тура АПЛ, проведя на поле финальные 35 минут матча. После этого он пропустил 16 встреч подряд.
В общей сложности на счету Шоу всего три матча во всех турнирах этого сезона. Начало кампании он пропустил также из-за повреждения.
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