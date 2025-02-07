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Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе

Англия

Уверенная игра от бразильца

Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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фициальный сайт "Арсенала" сообщил, что Габриэль Магальяеш выиграл опрос на звание игрока месяца за январь.

Бразильский центрбек сыграл каждую минуту в девяти матчах прошлого месяца и помог "канонирам" выиграть пять игр.

Это уже пятая победа Габриэля в подобном опросе. Он выигрывал три месяца подряд в начале своей карьеры в клубе в сезоне 2020/21, а также получил награду в январе прошлого года.

Добавим, что в матче против "Жироны" Виктора Цыганкова, Габриэль провел свой 200-й матч за "Арсенал".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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