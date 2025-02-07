Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе
Уверенная игра от бразильца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
фициальный сайт "Арсенала" сообщил, что Габриэль Магальяеш выиграл опрос на звание игрока месяца за январь.
Бразильский центрбек сыграл каждую минуту в девяти матчах прошлого месяца и помог "канонирам" выиграть пять игр.
Это уже пятая победа Габриэля в подобном опросе. Он выигрывал три месяца подряд в начале своей карьеры в клубе в сезоне 2020/21, а также получил награду в январе прошлого года.
Добавим, что в матче против "Жироны" Виктора Цыганкова, Габриэль провел свой 200-й матч за "Арсенал".
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги
- Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля
- Раньше, чем Месси и Роналду. Главный бомбардир Манчестер Сити установил новый рекорд
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо