Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе

фициальный сайт "Арсенала" сообщил, что Габриэль Магальяеш выиграл опрос на звание игрока месяца за январь.

Бразильский центрбек сыграл каждую минуту в девяти матчах прошлого месяца и помог "канонирам" выиграть пять игр.

Это уже пятая победа Габриэля в подобном опросе. Он выигрывал три месяца подряд в начале своей карьеры в клубе в сезоне 2020/21, а также получил награду в январе прошлого года.

Добавим, что в матче против "Жироны" Виктора Цыганкова, Габриэль провел свой 200-й матч за "Арсенал".