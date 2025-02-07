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Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг
Несмотря на то, что футболист недавно подписал полноценный контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько клубов из Англйськой Премьер-лиги интересуются талантливым хавбеком "РБ Лейпциг".
Согласно информации от авторитетного журналиста Кристиана Фалька, за 21-летним Хави Симонсом следит "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Атакующий полузащитник может покинуть клуб уже летом, несмотря на то, что недавно "красные быки" подписали его с "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе за 50 миллионов евро.
Напомним, что действующий контракт футболиста сборной Нидерландов с клубом действует до конца июня 2027 года. "РБ Лейпциг" готов отпустить его за 80 миллионов евро. Вероятно, что между игроком и руководство клуба существует джентльменское соглашение относительно его трансфера в следующее трансферное окно.
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В этом сезоне Хави Симонс забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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