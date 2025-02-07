  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг

Англия

Несмотря на то, что футболист недавно подписал полноценный контракт с клубом

Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу несколько клубов из Англйськой Премьер-лиги интересуются талантливым хавбеком "РБ Лейпциг".

Согласно информации от авторитетного журналиста Кристиана Фалька, за 21-летним Хави Симонсом следит "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Атакующий полузащитник может покинуть клуб уже летом, несмотря на то, что недавно "красные быки" подписали его с "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе за 50 миллионов евро.

Читайте такжеХавбек ПСЖ привлек внимание топ клубов Европы

Напомним, что действующий контракт футболиста сборной Нидерландов с клубом действует до конца июня 2027 года. "РБ Лейпциг" готов отпустить его за 80 миллионов евро. Вероятно, что между игроком и руководство клуба существует джентльменское соглашение относительно его трансфера в следующее трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Хави Симонс забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса
yellow-arrow
Центральный защитник стал игроком месяца в Арсенале в январе
yellow-arrow
"Это тяжело": Аморим прокомментировал новую травму Люка Шоу
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Хави Симонс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости