Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг

Сразу несколько клубов из Англйськой Премьер-лиги интересуются талантливым хавбеком "РБ Лейпциг".

Согласно информации от авторитетного журналиста Кристиана Фалька, за 21-летним Хави Симонсом следит "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Атакующий полузащитник может покинуть клуб уже летом, несмотря на то, что недавно "красные быки" подписали его с "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе за 50 миллионов евро.

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Напомним, что действующий контракт футболиста сборной Нидерландов с клубом действует до конца июня 2027 года. "РБ Лейпциг" готов отпустить его за 80 миллионов евро. Вероятно, что между игроком и руководство клуба существует джентльменское соглашение относительно его трансфера в следующее трансферное окно.

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В этом сезоне Хави Симонс забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.