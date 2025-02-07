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Тренер Челси отреагировал на переход Жоау Феликса в Милан

Англия

Наставник синих назвал причины такого решения

Тренер Челси отреагировал на переход Жоау Феликса в Милан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал переход Жоау Феликса в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

"Ничего удивительного не произошло. Он вел себя, как настоящий профессионал во время тренировок. Все футболисты тренируются каждый день и каждый из них хочет играть. Однако я могу выпустить только 11 игроков на поле одновременно. Мы поговорили вместе и решили, что это хороший вариант для него. Он никогда не жаловался на свое пребывание в клубе".

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Напомним, что Жоау Феликс провел 20 игр в этом сезоне в составе "синих" во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Прошлым летом "Челси" подписал его из мадридского "Атлетико" за 52 миллиона евро.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Милан Жоау Феликс
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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