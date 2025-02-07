Тренер Челси отреагировал на переход Жоау Феликса в Милан

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал переход Жоау Феликса в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

"Ничего удивительного не произошло. Он вел себя, как настоящий профессионал во время тренировок. Все футболисты тренируются каждый день и каждый из них хочет играть. Однако я могу выпустить только 11 игроков на поле одновременно. Мы поговорили вместе и решили, что это хороший вариант для него. Он никогда не жаловался на свое пребывание в клубе".