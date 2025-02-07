"Может играть на двох позициях". Гвардиола рассказал о зимнем новичке Ман Сити

На пресс-конференции Гвардиолу спросили о новичке команды Нико Гонсалезе.

"Нико играет на позиции, на которой мы ослабли после травмы Родри. Он молодой игрок, может действовать как «шестерка» или «восьмерка»... Он силен. Я знаю Нико еще со времен «Барселоны», а его отец работал здесь. Я очень рад за клуб и с нетерпением жду, что принесут нам следующие годы", - говорит Пеп.