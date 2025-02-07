Аморим высказался о трансферной политике МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим четко обозначил свою позицию относительно трансферной политики клуба.

"Это было понятно с самого начала", - сказал специалист. "Я буду принимать окончательные решения по каждому игроку, который присоединяется к нашей команде.

Мы стараемся найти правильных игроков с физическими данными для этой лиги: молодых игроков, голодных игроков".