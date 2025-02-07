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Аморим высказался о трансферной политике МЮ

Англия

Окончательное слово за мной

Аморим высказался о трансферной политике МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим четко обозначил свою позицию относительно трансферной политики клуба.

"Это было понятно с самого начала", - сказал специалист. "Я буду принимать окончательные решения по каждому игроку, который присоединяется к нашей команде.

Мы стараемся найти правильных игроков с физическими данными для этой лиги: молодых игроков, голодных игроков".

Добавим, что ближайший матч "МЮ" состоится 7 февраля. Команда сыграет против "Лестер Сити".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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