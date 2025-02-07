"Мы сделали все, что надо". Мареска прокомментировал активность Челси на трансферном рынке

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал активность клуба во время зимнего трансферного окна.

"Доволен ли я тем, как клуб провел это трансферное окно? Мы сделали все, что было необходимо в плане тех футболистов, которые покинули клуб. Кто хотел уйти — ушел. Мы сделали все, что надо. Перед прошлым матчем у нас были доступны Марк Гиу и Николас Джексон, но, поскольку теперь они будут отсутствовать, мы должны адаптироваться. У нас есть Кристофер Нкунку, мы найдем выход из этой ситуации".