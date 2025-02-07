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"Мы сделали все, что надо". Мареска прокомментировал активность Челси на трансферном рынке
Итальянец оценил работу клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал активность клуба во время зимнего трансферного окна.
"Доволен ли я тем, как клуб провел это трансферное окно? Мы сделали все, что было необходимо в плане тех футболистов, которые покинули клуб. Кто хотел уйти — ушел. Мы сделали все, что надо. Перед прошлым матчем у нас были доступны Марк Гиу и Николас Джексон, но, поскольку теперь они будут отсутствовать, мы должны адаптироваться. У нас есть Кристофер Нкунку, мы найдем выход из этой ситуации".
Ранее Энцо Мареска отреагировал на переход Жоау Феликса в "Милан".
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Напомним, что "Челси" сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 43 очками после 24 туров. Свой следующий матч "синие" проведут в Кубке Англии против "Брайтона" в субботу, 8-го февраля.
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