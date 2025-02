Манчестер Юнайтед назвал имя лучшего игрока января

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло признан лучшим игроком команды по итогам января.

22-летний ивуариец провел замечательный месяц, сыграв за команду во всех турнирах 7 матчей и отметившись 4 голами.

Celebrating our January Player of the Month ????????????@AmadDiallo_19 ????#MUFC pic.twitter.com/0Vf0Lo0ldg