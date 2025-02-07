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Манчестер Юнайтед назвал имя лучшего игрока января
Амад Диалло - лучший игрок МЮ за прошедший месяц
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло признан лучшим игроком команды по итогам января.
22-летний ивуариец провел замечательный месяц, сыграв за команду во всех турнирах 7 матчей и отметившись 4 голами.
Celebrating our January Player of the Month ????????????@AmadDiallo_19 ????#MUFC pic.twitter.com/0Vf0Lo0ldg— Manchester United (@ManUtd) February 7, 2025
Диалло в целом за "МЮ" в текущем сезоне провел 35 поединков, в которых забил 9 голов и отметился 7 результативными передачами.
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