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Манчестер Юнайтед назвал имя лучшего игрока января

Англия

Амад Диалло - лучший игрок МЮ за прошедший месяц

Манчестер Юнайтед назвал имя лучшего игрока января

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло признан лучшим игроком команды по итогам января.

22-летний ивуариец провел замечательный месяц, сыграв за команду во всех турнирах 7 матчей и отметившись 4 голами.

Диалло в целом за "МЮ" в текущем сезоне провел 35 поединков, в которых забил 9 голов и отметился 7 результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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