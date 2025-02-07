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"Он имеет огромный потенциал". Тренер Астон Виллы высказался об аренде вингера Манчестер Юнайтед

Англия

Эмери рассказал о Маркусе Рашфорде

"Он имеет огромный потенциал". Тренер Астон Виллы высказался об аренде вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о новичке команды - Маркусе Рашфорде, которого команда арендовала у "Манчестер Юнайтед".

"Рашфорд прекрасно тренировался, он имеет огромный потенциал, который нужно реализовать. Я не хочу знать причину, по которой он покидает Манчестер, я очень рад попытаться использовать его потенциал и помочь ему восстановить свои показатели.

Мой вызов с ним - это огромный вызов", - сказал специалист.

Добавим, что "Астон Виллой" остается опция выкупа 27-летнего футболиста за 40 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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