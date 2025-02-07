"Он имеет огромный потенциал". Тренер Астон Виллы высказался об аренде вингера Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о новичке команды - Маркусе Рашфорде, которого команда арендовала у "Манчестер Юнайтед".

"Рашфорд прекрасно тренировался, он имеет огромный потенциал, который нужно реализовать. Я не хочу знать причину, по которой он покидает Манчестер, я очень рад попытаться использовать его потенциал и помочь ему восстановить свои показатели.

Мой вызов с ним - это огромный вызов", - сказал специалист.