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"Он имеет огромный потенциал". Тренер Астон Виллы высказался об аренде вингера Манчестер Юнайтед
Эмери рассказал о Маркусе Рашфорде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о новичке команды - Маркусе Рашфорде, которого команда арендовала у "Манчестер Юнайтед".
"Рашфорд прекрасно тренировался, он имеет огромный потенциал, который нужно реализовать. Я не хочу знать причину, по которой он покидает Манчестер, я очень рад попытаться использовать его потенциал и помочь ему восстановить свои показатели.
Мой вызов с ним - это огромный вызов", - сказал специалист.
Добавим, что "Астон Виллой" остается опция выкупа 27-летнего футболиста за 40 млн евро.
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