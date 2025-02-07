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Гвардиола объяснил, почему Грилиш играет меньше
Специалист высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о левом вингере команды Джеке Грилише.
"Мне очень жаль, когда игроки получают меньше игровых минут, чем, возможно, заслуживают. Но в конце концов, в этом сезоне Доку и Савио вносят огромный вклад. Это единственная причина, по которой Джек играет мало. Это не что-то личное, это не то, что Джек мне не нравится.
Иногда тренер выбирает одного игрока вместо другого из-за того, что в этот момент сезона этот игрок может дать команде больше. Не более того. Конечно, я тоже совершаю ошибки. Возможно, кто-то из тех, кто вышел на поле, не должен был выходить в каком-то матче. Но такова моя жизнь, нужно это принять", - сказал специалист.
Грилиш в текущем сезоне сыграл 22 матча - 1108 минут.
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