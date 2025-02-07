Неосуществленные трансферы Исака, Дьекереша, Уильямса и других. Кто сменит клуб летом?

Мы увидели немало трансферов в зимнее окно. Наибольшую активность проявил "Манчестер Сити", потративший более 200 млн евро и тем самым выведший АПЛ на первое место по расходам на игроков. Однако не все приобретения можно оправдать: в одних случаях цена была завышена в несколько раз, в других – уровень футболиста не соответствовал требованиям команды.

В Испании трансферное окно прошло вяло, большинство клубов заняли выжидательную позицию. Лишь отдельные команды совершили несколько скромных сделок, оставшихся в тени громких покупок английских грандов. "Реал" сосредоточен на летней кампании и уже обозначил ряд громких имен, которые хочет заполучить. Королевский клуб крайне нуждается в усилении обороны, и болельщики с нетерпением ждут, кого удастся переманить в Мадрид.

Итальянские клубы также предпочли не разбрасываться деньгами зимой. Выделился "Милан", который провел грамотную трансферную политику. Кайл Уокер, недавно заявивший Гвардиоле о желании сменить клуб и попробовать силы за границей, получил этот шанс и перешел в более простую лигу. Помимо правого защитника, "Милан" также подписал Феликса из "Челси" и Хименеса из "Фейеноорда". Это логичный шаг, ведь команда находится в стадии перестройки и летом наверняка продолжит укрепление состава. Но помимо состоявшихся сделок, на лето остаются немало громких имен, за которыми следят топ-клубы. Разберем наиболее интересные варианты.

Мартин Субименди

Потенциальный переход Мартина Субименди в "Ливерпуль" был одной из самых интригующих историй прошлого лета. Новый спортивный директор "красных" Ричард Хьюз был уверен, что уговорил испанца переехать на "Энфилд" и наконец решил многолетнюю проблему клуба в центре поля. Однако "Реал Сосьедад" сумел удержать игрока, воспользовавшись его привязанностью к родному клубу, чем серьезно удивил "Ливерпуль".

В итоге для мерсисайдцев всё сложилось удачно — Райан Гравенберх отлично проявил себя в роли опорника, и сейчас Арне Слот не рассматривает центр полузащиты как приоритетную зону для усиления. Однако интерес к Субименди проявляет "Арсенал". Микель Артета уже неоднократно подчеркивал, что испанец идеально вписывается в его систему. Хотя "канонирам" больше нужен нападающий и, возможно, вингер, тренер четко обозначил свое видение состава.

К тому же сумма отступных, прописанная в контракте Субименди, не такая уж высокая — 60 млн евро, вполне приемлемая для клубов АПЛ. Исходя из позиции и стиля игры, он подошел бы и "Манчестер Сити", но Гвардиола уже потратил аналогичную сумму на воспитанника "Барселоны".

Андреа Камбьязо

Болельщики "Ювентуса" вздохнули с облегчением, когда зимнее трансферное окно закрылось: они опасались, что в последний день Андреа Камбьязо перейдет в "Манчестер Сити". В какой-то момент трансфер казался неизбежным. По многочисленным сообщениям, "бьянконери" были готовы продать Камбьязо, чтобы усилить другие позиции. В этом был смысл: за вырученные деньги можно было приобрести несколько молодых и перспективных игроков.

Однако клубы не смогли договориться по сумме. "Юве" требовал около 80 млн евро, а "Сити", уже потративший более 200 млн, отказался платить такую цену. Хотя переговоры шли активно, сделка не состоялась. Тем не менее история еще не закончена — ожидается, что "Сити" вернется за Камбьязо летом, ведь Гвардиола видит в нем важный элемент своей обновленной команды.

Кристофер Нкунку

Честно говоря, удивительно, что Кристофер Нкунку до сих пор остается в "Челси". Француз мог бы настоять на уходе в январе — он слишком талантлив, чтобы сидеть на скамейке запасных. А в лондонском клубе полный хаос: состав раздут до почти 50 игроков, и непонятно, кто из них действительно важен для основной команды.

Футболист уровня Нкунку должен получать регулярную игровую практику. Возможно, летом он пересмотрит свое будущее, ведь с таким беспорядком в "Челси" ему будет сложно реализовать свой потенциал.

Нкунку достаточно хорош, чтобы регулярно играть в одном из топ-клубов Европы. Ходили слухи о его переходе в "Баварию" зимой, но трансфер так и не состоялся — мюнхенцы отказались платить 77 млн евро за игрока, которого "Челси" приобрел за 60 млн в 2023 году. И это вполне логично: француз не стоит тех денег, которые требует лондонский клуб.

Ему уже 27 лет, и пора принимать важные решения. В первую очередь ему нужно обсудить свое будущее с руководством, как это сделал Виктор Дьекереш. Нельзя просто назначать завышенную цену и ожидать, что клубы согласятся. Это похоже на ситуацию с "Ньюкаслом", который требует 175 млн евро за Александера Исака. Нужно трезво оценивать рыночную стоимость и делать выбор: либо Нкунку остается и получает регулярную игровую практику, либо его продают за адекватную сумму.

Беньямин Шешко

Прошлым летом казалось, что Беньямин Шешко обязательно перейдет в один из топ-клубов Европы. Однако, несмотря на интерес со стороны "Арсенала", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Милана", словенский форвард подписал новый контракт с "РБ Лейпциг" до 2029 года. Этот шаг был продиктован желанием немецкого клуба заработать максимум на его возможном трансфере в 2025 году.

На Евро-2024 Шешко не показал ничего выдающегося, но ему всего 24 года, и он снова близок к двузначному количеству голов в Бундеслиге. Неудивительно, что "Бавария" рассматривает его как потенциального преемника Харри Кейна. Однако слухи о переходе в "Арсенал" тоже не утихают. Здесь многое зависит от обстоятельств: мюнхенцы готовы снизить сумму отступных за Кейна до 60 млн евро, что делает его доступным для многих клубов. В то же время "Арсеналу" жизненно необходимо усиление в атаке, и Шешко входит в их шорт-лист. Вопрос лишь в том, насколько успешно он сможет адаптироваться к АПЛ, ведь это явно более сложная лига, чем Бундеслига.

Йозуа Киммих

Йозуа Киммих находится в идеальной позиции для подписания выгодного контракта. Его соглашение с "Баварией" истекает этим летом, и у него есть два варианта: либо добиться серьезного повышения зарплаты, оставаясь в Германии, либо принять заманчивое предложение от топ-клубов Европы.

Однако для Киммиха, который действует без агента, дело не только в деньгах, но и в амбициях. Если "Бавария" убедит его, что в следующем сезоне команда будет способна бороться за победу в Лиге чемпионов, он, скорее всего, останется. Но это непростая задача: Винсент Компани пока не обладает достаточным опытом, а его тактические решения в матчах с сильными соперниками вызывают вопросы.

Если Киммих решит уйти, то среди претендентов на него называются "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Варианты с каталонцами и мерсисайдцами пока на уровне слухов, а вот Гвардиола действительно заинтересован в возвращении своего бывшего подопечного. По крайней мере, так было до последнего трансфера "Сити". Однако если Нико (предположительно речь о Гонсалесе) не заиграет, у Пепа снова возникнет необходимость укреплять центр поля, и тогда Киммих вновь станет приоритетной целью.

Виктор Дьекереш

Почти нет сомнений, что этим летом Виктор Дьекереш покинет "Спортинг". Уже известна сумма, за которую клуб готов его отпустить, и теперь остается главный вопрос: кто окажется счастливчиком, заполучившим форварда? Ранее его связывали с "ПСЖ", а немецкие СМИ сообщают, что швед рассматривается "Баварией" как долгосрочная замена Харри Кейну. Однако наиболее логичным вариантом выглядит "Манчестер Юнайтед", где он мог бы воссоединиться с Рубеном Аморимом.

Одним из очевидных вариантов для Дьекереша является "Арсенал". Артета нуждается в нападающем, а сумма трансфера позволяет клубу не только закрыть вопрос с атакой, но и выделить средства на усиление флангов, учитывая постоянные травмы ключевых игроков. Однако есть проблема: лондонцы традиционно действуют осторожно и медленно на трансферном рынке. Уже не первый раз конкуренты опережают их в борьбе за нужных футболистов — совсем недавно они вели переговоры с Джоном Дюраном, но тот в итоге оказался в Саудовской Аравии.

Какой бы клуб он ни выбрал, "Спортинг" рассчитывает получить за Дьекереша около 70 млн евро. Это станет отличной сделкой для португальцев, учитывая, что в 2023 году они купили шведа у "Ковентри" всего за 20 млн. В любом случае, Дьекереш будет одной из главных трансферных целей лета.

Нико Уильямс

Прошлым летом казалось, что переход Нико Уильямса в "Барселону" — лишь вопрос времени. Однако каталонцы так и не нашли средств на трансфер, неожиданно решив вложить оставшиеся деньги в Дани Ольмо. Это решение у многих вызвало недоумение, ведь "Барселона" постоянно делает громкие заявления о трансферах, а затем сталкивается с проблемами при регистрации игроков.

Теперь каталонцы могут серьезно пожалеть о своем выборе, ведь этим летом Уильямс, похоже, отправится в Англию. Ранее к нему проявляли интерес "Челси" и "Ливерпуль", но теперь фаворитом в гонке считается "Арсенал". Это логичный вариант как для игрока, так и для клуба. В Лондоне травмы вынуждают Артету использовать футболистов не на их привычных позициях, что негативно сказывается на результативности команды.

Клаусула в размере 60 млн евро делает Уильямса доступной целью для "Арсенала". К тому же лондонцам действительно нужен более надежный вариант на левом фланге атаки, чем Мартинелли, который в этом сезоне уже играл на правом фланге из-за травмы Букайо Сака. Для Уильямса это будет серьезный вызов, где он сможет почувствовать уровень АПЛ и побороться за трофеи, включая Лигу чемпионов.

Трент Александер-Арнольд

Этим летом у "Ливерпуля" заканчиваются контракты сразу у трех ключевых игроков: Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда. По последним данным, клуб уже договорился с первыми двумя, что стало настоящим событием для фанатов. Ван Дейк и Салах — символы нынешнего "Ливерпуля", которые вместе проходили через триумфы и поражения. Но что же с Александером-Арнольдом?

Беспокойство среди болельщиков нарастает — есть вероятность, что он покинет родной клуб и отправится в "Реал Мадрид", где может воссоединиться со своим другом Джудом Беллингемом. Такой трансфер стал бы настоящим шоком для английского футбола. Однако даже если Арнольд уйдет, в клубе есть молодые таланты, способные закрыть его позицию.

Кроме того, "Ливерпуль" наверняка выйдет на трансферный рынок в поисках замены. У них уже есть перспективный правый защитник — Конор Брэдли, но также ходят слухи о возможном подписании Джереми Фримпонга из "Байера". Интересно, что когда-то он уже был близок к переходу в академию "Ливерпуля". Так что уход Арнольда может запустить цепную реакцию на рынке.

Александер Исак

После продления контракта Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" до 2034 года Александер Исак стал самым востребованным нападающим в английском футболе. Вряд ли найдется клуб, который не хотел бы подписать форварда, разрывающего Премьер-лигу в этом сезоне. Однако главным препятствием остается цена. "Ньюкасл" требует за Исака 175 млн евро, что, очевидно, является завышенной суммой. Всем понятно, что никто не собирается платить такие деньги, и рано или поздно клубу придется пересмотреть свои требования.

Тем не менее, квалифицированных бомбардиров сейчас настолько мало, что клуб вроде "Арсенала" может решиться выложить огромные деньги за шведа, которого сравнивают с великим Тьерри Анри. К тому же Исаку всего 25 лет, и его лучшие годы еще впереди. Однако на рынке есть и другие варианты, например, Лаутаро Мартинес из "Интера", которого оценивают в 120 млн евро.

Прежде чем рассматривать возможный трансфер, Исаку самому нужно определиться со своими целями. Возможно, он хочет выиграть трофеи именно с "Ньюкаслом". Ведь команда показывает отличную игру и уже трижды обыгрывала "Арсенал", не пропустив ни одного мяча. Проект "Ньюкасл" выглядит перспективным, и клуб вполне способен дойти до важных финалов и даже выиграть их. Вопрос лишь в том, готов ли сам Исак стать лицом этого проекта или же предпочтет новый вызов в более статусном клубе.

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