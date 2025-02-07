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Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Возможный дебют Нико Гонсалеса и Витора Рейса

Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вряд ли Пеп Гвардиола планирует задействовать новичка команды Нико Гонсалеса в матче против "Реала" с первых минут. Именно поэтому противостояние с "Лейтон Ориент" в Кубке Англии выглядит как оптимальный вариант для дебюта.

Ожидаем увидеть не только дебют бывшего полузащитника "Порту", но и центрального защитника Витора Рейса.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Лейтон Ориент" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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