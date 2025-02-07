Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Вряд ли Пеп Гвардиола планирует задействовать новичка команды Нико Гонсалеса в матче против "Реала" с первых минут. Именно поэтому противостояние с "Лейтон Ориент" в Кубке Англии выглядит как оптимальный вариант для дебюта.

Ожидаем увидеть не только дебют бывшего полузащитника "Порту", но и центрального защитника Витора Рейса.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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19.50 8.30 1.13 Узнать больше

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