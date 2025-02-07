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Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Возможный дебют Нико Гонсалеса и Витора Рейса
Getty Images / Global Images Ukraine
Вряд ли Пеп Гвардиола планирует задействовать новичка команды Нико Гонсалеса в матче против "Реала" с первых минут. Именно поэтому противостояние с "Лейтон Ориент" в Кубке Англии выглядит как оптимальный вариант для дебюта.
Ожидаем увидеть не только дебют бывшего полузащитника "Порту", но и центрального защитника Витора Рейса.
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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