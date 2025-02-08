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Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Пеп Гвардиола уже держит в уме мадридский "Реал"
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, наставник "Сити" не так много думает именно об этом матче, в котором его команде нужно побеждать по умолчанию. Он уже держит в голове противостояние с мадридским "Реалом" на следующей неделе, именно там будет все самое интересное и важное.
Однако забывать о "Лейтон Ориент" полностью не стоит, если расслабиться, то можно нарваться на большие проблемы.
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала
8 февраля. 14:15. Лондон. "Бризбейн Роуд"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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