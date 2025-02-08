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Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Пеп Гвардиола уже держит в уме мадридский "Реал"

Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, наставник "Сити" не так много думает именно об этом матче, в котором его команде нужно побеждать по умолчанию. Он уже держит в голове противостояние с мадридским "Реалом" на следующей неделе, именно там будет все самое интересное и важное.

Однако забывать о "Лейтон Ориент" полностью не стоит, если расслабиться, то можно нарваться на большие проблемы.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 14:15. Лондон. "Бризбейн Роуд"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Лейтон Ориент" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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