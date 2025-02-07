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Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Баварии
Сарагоса может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому вингеру Брайану Сарагосе, который сейчас выступает за "Осасуну" на правах аренды от "Баварии". Об этом сообщает Diario de Noticias.
Аренда игрока исключена, "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер.
Брайан в текущем сезоне сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Diario de Noticias
Опубликовал: Екатерина Власова
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