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Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Баварии

Англия

Сарагоса может сменить клуб

Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому вингеру Брайану Сарагосе, который сейчас выступает за "Осасуну" на правах аренды от "Баварии". Об этом сообщает Diario de Noticias.

Аренда игрока исключена, "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер.

Брайан в текущем сезоне сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Diario de Noticias
Опубликовал: Екатерина Власова
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