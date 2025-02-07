Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

На прошлой неделе "Брайтон" уступил "Ноттингем Форест" со счетом 0:7 и это поражение стало настоящей неожиданной катастрофой. Конечно, "чайки" точно не стабильная команда, однако подобные поражения — это очень болезненная вещь.

Теперь у них матч против "Челси" и за это поражение нужно реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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