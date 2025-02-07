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Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Фабиан Хюрцелер должен реабилитироваться за 0:7
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Брайтон" уступил "Ноттингем Форест" со счетом 0:7 и это поражение стало настоящей неожиданной катастрофой. Конечно, "чайки" точно не стабильная команда, однако подобные поражения — это очень болезненная вещь.
Теперь у них матч против "Челси" и за это поражение нужно реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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