Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Челси" в этом сезоне является достаточно интересной и неоднозначной командой. Прямо сейчас у них спад, который был примерно в тот же период в прошлом сезоне в "Лестере", с которым работал Энцо Мареска.

Удастся ли наставнику вернуть своей команде ту энергию и скорость, продолжат ли они борьбу в Кубке после выезда в "Брайтон"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стедиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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