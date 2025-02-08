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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Энцо Мареска продолжает борьбу в Кубке
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" в этом сезоне является достаточно интересной и неоднозначной командой. Прямо сейчас у них спад, который был примерно в тот же период в прошлом сезоне в "Лестере", с которым работал Энцо Мареска.
Удастся ли наставнику вернуть своей команде ту энергию и скорость, продолжат ли они борьбу в Кубке после выезда в "Брайтон"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала
8 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стедиум"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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