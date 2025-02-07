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Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Виталий Миколенко ждет в гости Забарного и компанию

Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже классический и особенный матч для всех украинских болельщиков. "Борнмут", находящийся в великолепной форме, против "Эвертона", который как раз начинает свое возрождение с новым-старым тренером.

Прекрасно, что противостояние произойдет именно на стадионе "ирисок", это в определенной степени даже выравнивает шансы в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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