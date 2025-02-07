Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Уже классический и особенный матч для всех украинских болельщиков. "Борнмут", находящийся в великолепной форме, против "Эвертона", который как раз начинает свое возрождение с новым-старым тренером.

Прекрасно, что противостояние произойдет именно на стадионе "ирисок", это в определенной степени даже выравнивает шансы в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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