Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Виталий Миколенко ждет в гости Забарного и компанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже классический и особенный матч для всех украинских болельщиков. "Борнмут", находящийся в великолепной форме, против "Эвертона", который как раз начинает свое возрождение с новым-старым тренером.
Прекрасно, что противостояние произойдет именно на стадионе "ирисок", это в определенной степени даже выравнивает шансы в этом матче.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- ПСЖ ищет нового основного голкипера
- Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
- Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги
- Арсенал договорился о трансфере главной звезды Атлетика - Источник
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода