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Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Илья Забарный едет в гости к Миколенко

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Невероятная форма "Борнмута" в последних матчах накладывается на классную серию матчей от "Эвертона" с Дэвидом Мойесом. Для украинских болельщиков это, в первую очередь, противостояние украинских защитников.

Для нас это точно будет центральный матч всей стадии 1/16 финала Кубка Англии в этом сезоне. К сожалению, кому-то из пары Миколенко/Забарный придется покинуть турнир.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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