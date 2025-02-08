Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Невероятная форма "Борнмута" в последних матчах накладывается на классную серию матчей от "Эвертона" с Дэвидом Мойесом. Для украинских болельщиков это, в первую очередь, противостояние украинских защитников.

Для нас это точно будет центральный матч всей стадии 1/16 финала Кубка Англии в этом сезоне. К сожалению, кому-то из пары Миколенко/Забарный придется покинуть турнир.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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