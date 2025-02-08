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Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Илья Забарный едет в гости к Миколенко
Getty Images / Global Images Ukraine
Невероятная форма "Борнмута" в последних матчах накладывается на классную серию матчей от "Эвертона" с Дэвидом Мойесом. Для украинских болельщиков это, в первую очередь, противостояние украинских защитников.
Для нас это точно будет центральный матч всей стадии 1/16 финала Кубка Англии в этом сезоне. К сожалению, кому-то из пары Миколенко/Забарный придется покинуть турнир.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала
8 февраля. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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