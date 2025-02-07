Удар для Арсенала. Названы сроки отсутствия Мартинелли

Левый вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли получил травму подколенного сухожилия во время матча против "Ньюкасла" в полуфинале Кубка Лиги.

Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, футболист не будет играть около месяца.

Мартинелли в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.