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Удар для Арсенала. Названы сроки отсутствия Мартинелли

Англия

Габриэл получил травму подколенного сухожилия

Удар для Арсенала. Названы сроки отсутствия Мартинелли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли получил травму подколенного сухожилия во время матча против "Ньюкасла" в полуфинале Кубка Лиги.

Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, футболист не будет играть около месяца.

Мартинелли в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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