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Удар для Арсенала. Названы сроки отсутствия Мартинелли
Габриэл получил травму подколенного сухожилия
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли получил травму подколенного сухожилия во время матча против "Ньюкасла" в полуфинале Кубка Лиги.
Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, футболист не будет играть около месяца.
Мартинелли в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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