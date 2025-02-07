Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Еле вырванная победа против аутсайдера

Команда Рубена Аморима всегда найдет чем удивить. Сначала сам тренер слегка удивил выбором стартового состава. Он выпустил в старте Патрика Дорга, новичка команды и поставил его именно на правый фланг обороны, а не на левый, где ему более привычно. Зато без экспериментов с Мейну в качестве ложной девятки, как в последних матчах.

Руд ван Нистелрой недавно помогал "Юнайтед" пройти период после увольнения тен Хага и до назначения Аморима. Это получилось у него вполне успешно, что не скажешь о его работе в проблемном "Лестере". В новой команде все гораздо печальнее, но это не означало, что на "Олд Траффорд" он и его подопечные собирались сдаться без боя еще перед стартовым свистком.

Да и зачем сдаваться без боя, когда "красные дьяволы" сами этот бой навязывать не собирались. В первом тайме мы увидели уже привычный безыдейный "Юнайтед". Патрик Доргу был едва ли не единственным активным игроком, который пытался что-то сделать, но его прострелы не доходили до партнеров. Не знали, что сделать с мячом хозяева поля, а потому выглядели уязвимыми, как это с ними часто бывает.

Не то, чтобы "Лестер" показывал что-то невероятное, здесь просто "Юнайтед" бездельничал. Но свои моменты "лисы" находили. В начале в игру пришлось вступить Онана, когда пробивал Ндиди. Затем долгое время вообще без моментов и под конец тайма Угарте ошибся на своей половине поля, перезопили у него мяч, Эль-Каннус пробежал по флангу и отдал в центр на Ндиди, который пробил по центру, поэтому Онана отбил, вот только на добивании уже был Бобби Де Кордова-Рид, он и открыл счет в матче.

Ну неужели это очередной позор от "Юнайтед" против одного из аутсайдеров АПЛ, которого возглавляет бывший наставник манкунианцев? Такие мысли промелькнули в тот момент, но оставались надежды на второй тайм.

Но и там все было не так хорошо. Первого момента во всем матче у ворот Германсена пришлось ждать 64 минуты. Именно тогда Гарначо выскочил чуть ли не на свидание с голкипером и пробивал в дальний угол. После рикошета от ноги Фаса круглый перелетел через Германсена, но Околи успел выбить его в перекладину, после чего вратарь забрал мяч в руки. Это был первый и реальный шанс забить гол, не повезло хозяевам.

Недолго "Юнайтед" грустил по тому моменту, ведь через несколько мгновений после заблокированного удара Гойлунда круглый отскочил к Зиркзе, а тот спокойно сравнял счет. Второй момент от "дьяволов" и они сравнивают счет. Оставалось немало времени, чтобы избежать позора.

После этого хозяева действительно захватили инициативу и были близким к тому, чтобы вырвать победу, вот только перенесли это все уже на компенсированное арбитром время. Буквально за несколько секунд до финального свистка, который отправил бы команды играть экстра-таймы, Бруну Фернандеш сделал подачу со штрафного и Магуайр выиграл позицию, идеально замкнув ее. Харри забил бывшему клубу и, вероятно, забил из офсайда, однако на этом этапе ВАР не используется, поэтому отменять гол было некому.

Это очередной плохой матч от "Юнайтед", они снова провалили первый тайм, они снова выглядели безыдейно, но смогли частично исправиться во втором тайме. Против "Лестера" этого оказалось достаточно. Фаворит шагает дальше.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Лестер" 2:1

Голы: Зиркзе (68), Магуайр (90+3) — Де Кордова-Рид (42)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Магуайр, Йоро — Доргу (Гарначо, 46), Угарте (Каземиро, 90+4), Фернандеш, Далот — Диалло, Мейну (Зиркзе, 64) — Хойлунд

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Томас (Кулибали, 58) — Ндиди (Уинкс, 58), Сумаре — Айю, Эль-Каннус, Де Кордова-Рид (Макетир, 73) — Дака (Буонанотте, 81)

Предупреждения: Угарте (83)