Тренер МЮ – о камбеке против Лестера: Это хороший результат, но не хорошая игра

Вчера в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл против "Лестер Сити". После первого тайма "красные дьяволы" уступали в счете, однако благодаря голу Гарри Магуайра в добавленное время "МЮ" вышел вперед, и игра завершилась со счетом 2:1.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оценил игру своих подопечных:

"В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы начали играть получше, с большей скоростью, выигрывали подбор. Затем нам удалось переломить ситуацию, поэтому это хороший результат, но не хорошая игра.

В первую очередь тренер несет ответственность, когда команда не справляется, не улучшает игру".