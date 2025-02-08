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Тренер МЮ – о камбеке против Лестера: Это хороший результат, но не хорошая игра
Прокомментировал 2:1
Фото - Сайт Манчестер Юнайтед - www.manutd.com
Вчера в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл против "Лестер Сити". После первого тайма "красные дьяволы" уступали в счете, однако благодаря голу Гарри Магуайра в добавленное время "МЮ" вышел вперед, и игра завершилась со счетом 2:1.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оценил игру своих подопечных:
"В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы начали играть получше, с большей скоростью, выигрывали подбор. Затем нам удалось переломить ситуацию, поэтому это хороший результат, но не хорошая игра.
В первую очередь тренер несет ответственность, когда команда не справляется, не улучшает игру".
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