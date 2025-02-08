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Тренер МЮ – о камбеке против Лестера: Это хороший результат, но не хорошая игра

Англия

Прокомментировал 2:1

Тренер МЮ – о камбеке против Лестера: Это хороший результат, но не хорошая игра

Фото - Сайт Манчестер Юнайтед - www.manutd.com

Новина українською

Вчера в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл против "Лестер Сити". После первого тайма "красные дьяволы" уступали в счете, однако благодаря голу Гарри Магуайра в добавленное время "МЮ" вышел вперед, и игра завершилась со счетом 2:1.

Читайте такжеКубок Англии. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Еле вырванная победа против аутсайдера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оценил игру своих подопечных:

"В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы начали играть получше, с большей скоростью, выигрывали подбор. Затем нам удалось переломить ситуацию, поэтому это хороший результат, но не хорошая игра.

В первую очередь тренер несет ответственность, когда команда не справляется, не улучшает игру".

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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Еле вырванная победа против аутсайдера
Манчестер Юнайтед Лестер Сити Рубен Аморим
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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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