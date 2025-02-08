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Манчестер Юнайтед забил решающий гол Лестеру из офсайда. На матче не было ВАР – ФОТО
Роковая ошибка судей
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний матч 1/16 финала Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" завершился громким скандалом.
Команды подходили к компенсированному времени ко второму тайму с цифрами 1:1 на табло. А вот на 90+3 минуте МЮ заработал стандарт, благодаря которому Харри Магуайр забил гол.
На повторе видно, что центрбэк находился в офсайде и взятие ворот должно было быть отменено. Правда, арбитры сразу не заметили положения вне игры, а системы видеоповторов в матче не было.
Harry Maguire appeared to be offside for his 90+3' winning goal for Man United vs. Leicester.— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2025
VAR isn't used in the fourth round of the FA Cup. pic.twitter.com/6NGPbMJZtc
Благодаря этому голу "красные дьяволы" избежали дополнительного времени и прошли дальше.
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