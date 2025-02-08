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Манчестер Юнайтед забил решающий гол Лестеру из офсайда. На матче не было ВАР – ФОТО

Англия

Роковая ошибка судей

Манчестер Юнайтед забил решающий гол Лестеру из офсайда. На матче не было ВАР – ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний матч 1/16 финала Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" завершился громким скандалом.

Команды подходили к компенсированному времени ко второму тайму с цифрами 1:1 на табло. А вот на 90+3 минуте МЮ заработал стандарт, благодаря которому Харри Магуайр забил гол.

На повторе видно, что центрбэк находился в офсайде и взятие ворот должно было быть отменено. Правда, арбитры сразу не заметили положения вне игры, а системы видеоповторов в матче не было.

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Благодаря этому голу "красные дьяволы" избежали дополнительного времени и прошли дальше.

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