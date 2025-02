Манчестер Юнайтед забил решающий гол Лестеру из офсайда. На матче не было ВАР – ФОТО

Вчерашний матч 1/16 финала Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" завершился громким скандалом.

Команды подходили к компенсированному времени ко второму тайму с цифрами 1:1 на табло. А вот на 90+3 минуте МЮ заработал стандарт, благодаря которому Харри Магуайр забил гол.

На повторе видно, что центрбэк находился в офсайде и взятие ворот должно было быть отменено. Правда, арбитры сразу не заметили положения вне игры, а системы видеоповторов в матче не было.

Harry Maguire appeared to be offside for his 90+3' winning goal for Man United vs. Leicester.



