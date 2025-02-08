Магуайр прокомментировал свой победный гол с оффсайда Лестеру

Вчера прошел матч в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Лестер".

"МЮ" вырвал победу на 90+3-й минуте игры, однако Харри Магуайр, ставший автором победного гола, находился в положении вне игры. Отмечается, что гол не был отменен из-за отсутствия ВАР, ведь на этой стадии Кубка Англии он не применяется.

Защитник "МЮ" Харри Магуайр для BBC прокомментировал победу без упоминания офсайда.