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Магуайр прокомментировал свой победный гол с оффсайда Лестеру

Англия

Что поделаешь, что гол засчитали

Магуайр прокомментировал свой победный гол с оффсайда Лестеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Лестер".

"МЮ" вырвал победу на 90+3-й минуте игры, однако Харри Магуайр, ставший автором победного гола, находился в положении вне игры. Отмечается, что гол не был отменен из-за отсутствия ВАР, ведь на этой стадии Кубка Англии он не применяется.

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Защитник "МЮ" Харри Магуайр для BBC прокомментировал победу без упоминания офсайда.

"Отличное завершение матча. Во втором тайме мы играли гораздо лучше. Первый тайм получился недостаточно хорошим, мы играли в медленном темпе и не могли добиться успеха. Наверное, мы заслуживали того, чтобы пойти на перерыв, проигрывая".

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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