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Магуайр прокомментировал свой победный гол с оффсайда Лестеру
Что поделаешь, что гол засчитали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч в рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Лестер".
"МЮ" вырвал победу на 90+3-й минуте игры, однако Харри Магуайр, ставший автором победного гола, находился в положении вне игры. Отмечается, что гол не был отменен из-за отсутствия ВАР, ведь на этой стадии Кубка Англии он не применяется.
Защитник "МЮ" Харри Магуайр для BBC прокомментировал победу без упоминания офсайда.
"Отличное завершение матча. Во втором тайме мы играли гораздо лучше. Первый тайм получился недостаточно хорошим, мы играли в медленном темпе и не могли добиться успеха. Наверное, мы заслуживали того, чтобы пойти на перерыв, проигрывая".
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