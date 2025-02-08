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Сити ищут замену Де Брюйне. Один из вариантов для приобретения является игрок Реал Мадрида

Англия

Сам Гвардиола заинтересован в переходе английской звезды Реала

Сити ищут замену Де Брюйне. Один из вариантов для приобретения является игрок Реал Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, скорей всего, летом 2025 года покинет "горожан", из-за этого сейчас "Сити" ищет замену бельгийцу.

По информации Fichajes, главный тренер "Манчестер Сити" рассматривает вариант подписания полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема. Отмечается, что сейчас представители "горожан" готовят запрос, из-за которого 21-летний Беллингем согласился покинуть "Реал" и перейти в "АПЛ".

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Добавим, что за этот сезон в чемпионате Испании Джуд забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах.

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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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