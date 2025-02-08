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Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника
Клуб по-прежнему преследуют травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника.
По его словам, Микки Ван де Вен ещё не полностью восстановился
"Микки, вероятно, будет не в лучшей форме.
Мы подумали, что, возможно, у Микки (ван де Вена) будет шанс сыграть в четверг. Это было начало следующей недели, и мы всё ещё надеемся, что сможем вернуть хотя бы двух, а может, и трёх игроков к игре с "Манчестер Юнайтед", — сказал Постекоглу.
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Напомним, что Микки Ван де Вен последний раз появлялся на поле в матче Лиги Европы против "Эльфсборга" на 45 минут.
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