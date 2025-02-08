Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника.

По его словам, Микки Ван де Вен ещё не полностью восстановился

"Микки, вероятно, будет не в лучшей форме.

Мы подумали, что, возможно, у Микки (ван де Вена) будет шанс сыграть в четверг. Это было начало следующей недели, и мы всё ещё надеемся, что сможем вернуть хотя бы двух, а может, и трёх игроков к игре с "Манчестер Юнайтед", — сказал Постекоглу.