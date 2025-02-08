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Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника

Англия

Клуб по-прежнему преследуют травмы

Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал о состоянии травмированного ключевого защитника.

По его словам, Микки Ван де Вен ещё не полностью восстановился

"Микки, вероятно, будет не в лучшей форме.

Мы подумали, что, возможно, у Микки (ван де Вена) будет шанс сыграть в четверг. Это было начало следующей недели, и мы всё ещё надеемся, что сможем вернуть хотя бы двух, а может, и трёх игроков к игре с "Манчестер Юнайтед", — сказал Постекоглу.

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Напомним, что Микки Ван де Вен последний раз появлялся на поле в матче Лиги Европы против "Эльфсборга" на 45 минут.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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