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Тренер МЮ - о голе Магуайра Лестеру из офсайда: Мы заслужили немного успеха
Прокомментировал решение судьи
ESPN FC
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что "красные дьяволы" забили победный гол из офсайда.
"Сопернику трудно вот так проигрывать из-за гола из офсайда. Но мы заслужили немного успеха. С ВАР гола не было бы. Важно, чтобы был ВАР - это справедливо", — цитируют слова Аморима ВВС.
Напомним, гол из офсайда забил защитник Харри Магуайр на 93-й минуте.
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Источник:bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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