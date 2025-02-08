Тренер МЮ - о голе Магуайра Лестеру из офсайда: Мы заслужили немного успеха

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что "красные дьяволы" забили победный гол из офсайда.

"Сопернику трудно вот так проигрывать из-за гола из офсайда. Но мы заслужили немного успеха. С ВАР гола не было бы. Важно, чтобы был ВАР - это справедливо", — цитируют слова Аморима ВВС.