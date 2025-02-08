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Тренер МЮ - о голе Магуайра Лестеру из офсайда: Мы заслужили немного успеха

Англия
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Прокомментировал решение судьи

Тренер МЮ - о голе Магуайра Лестеру из офсайда: Мы заслужили немного успеха

ESPN FC

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что "красные дьяволы" забили победный гол из офсайда.

"Сопернику трудно вот так проигрывать из-за гола из офсайда. Но мы заслужили немного успеха. С ВАР гола не было бы. Важно, чтобы был ВАР - это справедливо", — цитируют слова Аморима ВВС.

Напомним, гол из офсайда забил защитник Харри Магуайр на 93-й минуте.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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