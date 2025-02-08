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В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга

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В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга

Фото - thefa.com

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В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга.

Райан Сессеньон, представляющий "Фулхэм", может сыграть против своего брата-близнеца Стивена Сессеньона, играющего за "Уиган Атлетик".

Примечательно, что оба брата – защитники. Райан играет на позиции левого защитника, а Стивен – правый.

Братья – воспитанники "Фулхэма". Стивен Сессеньон не заиграл в "дачниках" и был в арендах. В 2023 году он перешёл в "Уиган Атлетик". Райан Сессеньон пришёл в лондонский клуб спустя год свободным агентом из "Тоттенхэма"

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"Уиган Атлетик" встретится с "Фулхэмом" в 1/16 финала Кубка Англии. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
The Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
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