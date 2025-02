В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга.

Райан Сессеньон, представляющий "Фулхэм", может сыграть против своего брата-близнеца Стивена Сессеньона, играющего за "Уиган Атлетик".

Примечательно, что оба брата – защитники. Райан играет на позиции левого защитника, а Стивен – правый.

The Sessegnon twins could go head-to-head this afternoon as Wigan Athletic take on Fulham!



It'll be the first time that Steven and Ryan have faced each other competitively ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/QH5d1vCVnd