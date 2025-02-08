В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга.

Райан Сессеньон, представляющий "Фулхэм", может сыграть против своего брата-близнеца Стивена Сессеньона, играющего за "Уиган Атлетик".

Примечательно, что оба брата – защитники. Райан играет на позиции левого защитника, а Стивен – правый.

The Sessegnon twins could go head-to-head this afternoon as Wigan Athletic take on Fulham!



It'll be the first time that Steven and Ryan have faced each other competitively ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/QH5d1vCVnd — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Братья – воспитанники "Фулхэма". Стивен Сессеньон не заиграл в "дачниках" и был в арендах. В 2023 году он перешёл в "Уиган Атлетик". Райан Сессеньон пришёл в лондонский клуб спустя год свободным агентом из "Тоттенхэма"

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"Уиган Атлетик" встретится с "Фулхэмом" в 1/16 финала Кубка Англии. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.