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В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга
Турнир нам даёт интересные истории
Фото - thefa.com
В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга.
Райан Сессеньон, представляющий "Фулхэм", может сыграть против своего брата-близнеца Стивена Сессеньона, играющего за "Уиган Атлетик".
Примечательно, что оба брата – защитники. Райан играет на позиции левого защитника, а Стивен – правый.
The Sessegnon twins could go head-to-head this afternoon as Wigan Athletic take on Fulham!— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
It'll be the first time that Steven and Ryan have faced each other competitively ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/QH5d1vCVnd
Братья – воспитанники "Фулхэма". Стивен Сессеньон не заиграл в "дачниках" и был в арендах. В 2023 году он перешёл в "Уиган Атлетик". Райан Сессеньон пришёл в лондонский клуб спустя год свободным агентом из "Тоттенхэма"
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"Уиган Атлетик" встретится с "Фулхэмом" в 1/16 финала Кубка Англии. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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