Рууд Ван Нистелрой: Мы проиграли из-за офсайда

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал кубковый матч против "Манчестер Юнайтед".

По словам тренера, ошибка арбитра решила исход матч.

"Мы проиграли не из-за Фергюсона. Мы проиграли из-за офсайда. В этом не было необходимости. Это было полметра, чётко и по линии. Это тяжело принять, потому что команда заслужила ничью", - сказал Нистелрой

Нидерландский тренер похвалил свою команду.

В дополнительное время, если вы остаётесь в игре, никогда не знаешь, что произойдёт. Это была действительно хорошая командная игра. Мы очень хорошо начали, прессинговали "Юнайтед", очень стабильно держали мяч. Мы заслуживали того, чтобы в перерыве вести со счётом 1:0. Конечно, мы знали, что во втором тайме на нас будет оказываться давление и что у нас будут шансы, но не настолько много. Поэтому мы заслуживали того, чтобы выйти в дополнительное время и побороться за дополнительное время и, возможно, за пенальти. Поэтому такие решения на нашем уровне тяжело принять", - заявил Нистелрой.

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Напомним, что "Лестер" вылетел из Кубка Англии после поражения "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:2. Причём, решающий гол Харри Магуайра был забит из офсайда.

Проверить было невозможно, поскольку VAR на этой стадии турнира нет.