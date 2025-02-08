  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рууд Ван Нистелрой: Мы проиграли из-за офсайда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рууд Ван Нистелрой: Мы проиграли из-за офсайда

Англия

Тренер Лестера прокомментировал матч против Манчестер Юнайтед

Рууд Ван Нистелрой: Мы проиграли из-за офсайда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал кубковый матч против "Манчестер Юнайтед".

По словам тренера, ошибка арбитра решила исход матч.

"Мы проиграли не из-за Фергюсона. Мы проиграли из-за офсайда. В этом не было необходимости.

Это было полметра, чётко и по линии. Это тяжело принять, потому что команда заслужила ничью", - сказал Нистелрой

Нидерландский тренер похвалил свою команду.

В дополнительное время, если вы остаётесь в игре, никогда не знаешь, что произойдёт. Это была действительно хорошая командная игра. Мы очень хорошо начали, прессинговали "Юнайтед", очень стабильно держали мяч. Мы заслуживали того, чтобы в перерыве вести со счётом 1:0.

Конечно, мы знали, что во втором тайме на нас будет оказываться давление и что у нас будут шансы, но не настолько много. Поэтому мы заслуживали того, чтобы выйти в дополнительное время и побороться за дополнительное время и, возможно, за пенальти. Поэтому такие решения на нашем уровне тяжело принять", - заявил Нистелрой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лестер" вылетел из Кубка Англии после поражения "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:2. Причём, решающий гол Харри Магуайра был забит из офсайда.

Проверить было невозможно, поскольку VAR на этой стадии турнира нет.

По теме
yellow-arrow
Анже Постекоглу оценил выступления новичков клуба в матче против Ливерпуля
yellow-arrow
В Кубке Англии близнецы могут впервые сразиться друг против друга
yellow-arrow
Тренер МЮ - о голе Магуайра Лестеру из офсайда: Мы заслужили немного успеха
Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости