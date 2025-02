Магия Кубка Англии. Команда третьего дивизиона забила сумасшедший гол в ворота Манчестер Сити. Видео

Команда Первой лиги Англии забила сумасшедший гол в ворота "Манчестер Сити".

"Лейтон Ориент" на 17-й минуте забил особенный гол. Вратарь хозяев передал мяч на фланг, оттуда игрок сделал длинный заброс в центр поля.

Футболисты "горожан" ошиблись в центре поля и игрок "Лейтона" сильно ударил мяч. Оттолкнувшись от спины Ортеги, он оказался в воротах.

Футболист забил почти с 50-ти метров. Видео гола.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. ????



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y