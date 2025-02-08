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Магия Кубка Англии. Команда третьего дивизиона забила сумасшедший гол в ворота Манчестер Сити. Видео
Вратарь в этом поучаствовал
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Первой лиги Англии забила сумасшедший гол в ворота "Манчестер Сити".
"Лейтон Ориент" на 17-й минуте забил особенный гол. Вратарь хозяев передал мяч на фланг, оттуда игрок сделал длинный заброс в центр поля.
Футболисты "горожан" ошиблись в центре поля и игрок "Лейтона" сильно ударил мяч. Оттолкнувшись от спины Ортеги, он оказался в воротах.
Футболист забил почти с 50-ти метров. Видео гола.
JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y
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Сейчас "Лейтон Ориент" ведёт в матче 1:0.
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