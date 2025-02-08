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Магия Кубка Англии. Команда третьего дивизиона забила сумасшедший гол в ворота Манчестер Сити. Видео

Англия

Вратарь в этом поучаствовал

Магия Кубка Англии. Команда третьего дивизиона забила сумасшедший гол в ворота Манчестер Сити. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Первой лиги Англии забила сумасшедший гол в ворота "Манчестер Сити".

"Лейтон Ориент" на 17-й минуте забил особенный гол. Вратарь хозяев передал мяч на фланг, оттуда игрок сделал длинный заброс в центр поля.

Футболисты "горожан" ошиблись в центре поля и игрок "Лейтона" сильно ударил мяч. Оттолкнувшись от спины Ортеги, он оказался в воротах.

Футболист забил почти с 50-ти метров. Видео гола.

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Сейчас "Лейтон Ориент" ведёт в матче 1:0.

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Источник:
Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.02.2025 в 15:57
над мансами уже даже ноунэймы издеваются))) пэп, соберись, тряпка!)))
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.02.2025 в 15:57
над мансами уже даже ноунэймы издеваются))) пэп, соберись, тряпка!)))
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Don_Benito (Буча)
08.02.2025 в 15:22
Резервний кіпер у Сіті - просто "пєсня"
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