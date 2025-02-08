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Неудачный дебют. Новичок Манчестер Сити травмировался в первые 20 минут матча
Ещё и травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Манчестер Сити" травмировался в первые 20 минут матча.
Полузащитник Нико Гонсалес, купленный зимой, травмировался в матче Кубка Англии в первые 20 минут матча.
В момент голевой атаки "Лейтона" португалец сыграл корпусом с одним из футболистов хозяев Перкинсом и вместе с ним оказался на газоне.
После вброса мяча, Нико Гонсалес сел на газон и стал держаться за бедро или поясницу. Его на 22-й минуте тренер "горожан" Пеп Гвардиола заменил на Бернарду Силву.
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Напомним, что Нико Гонсалес присоединился к "Манчестер Сити" в последний день трансферного окна за 60 млн евро.
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