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Неудачный дебют. Новичок Манчестер Сити травмировался в первые 20 минут матча

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Неудачный дебют. Новичок Манчестер Сити травмировался в первые 20 минут матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Манчестер Сити" травмировался в первые 20 минут матча.

Полузащитник Нико Гонсалес, купленный зимой, травмировался в матче Кубка Англии в первые 20 минут матча.

В момент голевой атаки "Лейтона" португалец сыграл корпусом с одним из футболистов хозяев Перкинсом и вместе с ним оказался на газоне.

После вброса мяча, Нико Гонсалес сел на газон и стал держаться за бедро или поясницу. Его на 22-й минуте тренер "горожан" Пеп Гвардиола заменил на Бернарду Силву.

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Напомним, что Нико Гонсалес присоединился к "Манчестер Сити" в последний день трансферного окна за 60 млн евро.

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Манчестер Сити Нико Гонсалес
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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