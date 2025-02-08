Кубок Англии. Гвардиола спасается только благодаря заменам, а Милуолл неожиданно спокойно разбирается с Лидсом

Кубок Англии в самом разгаре. Вчера все началось противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Лестера", а сегодня продолжается целой серией матчей, первые из них начались в 14:15 по киевскому времени, о них поговорим немного подробнее, тем более что играла команда Пепа Гвардиолы.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Бризбейн Роуд" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Лейтон Ориент" — "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Ортега (16, автогол) — Хусанов (56), Де Брюйне (79)

"Лейтон Ориент": Кили — Джеймс, Симпсон, Хепп, Керри — Галрейт (Обьеро, 86), Браун (Болл, 85) — Перкинс (Купер, 65), Донли (Аджей, 85), Джейесми (Пратли, 54) — Келман

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Рейс (Хусанов, 46), Диаш (Стоунз, 46), О'Райли (Де Брюйне, 72) — Гонсалес (Силва, 22), Гюндоган — Савиньо, Макети (Фоден, 72), Грилиш — Мармуш

Предупреждения: Купер (77), Обьеро (88) — Макети (42)

На фоне плохой формы "Манчестер Сити" матч в Кубке Англии против "Лейтон Ориент" все равно выглядел как легкая прогулка и спокойный проход дальше. Таковы были ожидания, но нынешнее состояние манкунианцев не позволяет легких прогулок даже в таких матчах.

Дебютировали за клуб Витор Рейс и Нико Гонсалес сегодня. Вот только 60-миллионный Нико травмировался еще в первом тайме, что лишь добавило головной боли наставнику "Сити". И если бы это все было только о травме, на поле "горожане" также имели немало проблем.

В первом тайме они насоздавали моментов, в основном они прилетали после стандартов, но забивать не удавалось, самая острая возможность была у Омара Мармуша, на которого идеальный пас вырезал Савиньо, но его удар в касание отбил перед собой голкипер хозяев Кили. А сами лондонцы, представляющие Лигу 1, смогли забить просто бешеный гол в первом тайме.

Перехват в центре и удар практически с центральной линии от смелого Джейми Донли. Круглый попал в перекладину, а от нее в Ортегу, после чего залетел в сетку ворот. Неожиданно и шокирующе. В первом тайме голов гости не нашли, поэтому перенесли эту задачу на второй тайм. Конечно, давление нарастало и опасных моментов у ворот Кили становилось только больше.

Один из таких моментов завершился голом, когда Льюис решил пробивать из-за пределов штрафной площади, а рикошет от Хусанова, который вышел на замену на вторую половину встречи, позволил мячу залететь в ворота. Вот такой первый гол узбекистанского футболиста в Англии.

После еще нескольких хороших атак гости смогли забить и второй гол. Помог Де Брюйне, который также вышел на замену. Классный заброс на него сделал Грилиш, бельгиец в касание переправил круглого мимо вратаря и 1:2. Теперь все начало выглядеть логично и привычно. Но сколько же времени понадобилось "горожанам", чтобы наконец выйти вперед.

В концовке хозяева даже могли отыграться, если бы хватило точности при ударе головой после стандарта, но не получилось. Проход дальше от "Манчестер Сити", в голове они уже держат матч с мадридским "Реалом".

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный судья: Гэвин Уорд (Англия)

"Лидс Юнайтед" — "Милуолл" 0:2

Голы: Азиз (30, 55)

*На 60-й минуте Паскаль Стрейк не реализовал пенальти

"Лидс Юнайтед": Дарлоу — Шмидт, Ампаду (Дибио, 83), Стрейк, Бэйрем (Фирпо, 70) — Гильявоги (Танака, 69), Ротуэлл — Ньйонто (Пиру, 80), Чамберс (Соломон, 70), Рамазани — Джозеф

"Милуолл": Робертс — Гардинг — Танганга, Купер, Брайан — Митчелл (Уинтл, 75), Де Норр — Азиз (Ханимен, 75), Кендл (Келли, 81), Негили (Бангура-Уильямс, 69) — Иванович (Уотмор, 69)

Предупреждения: Гильявоги (39) — Танганга (86), Де Норр (90)

Противостояние двух представителей Чемпионшипа, в котором вроде как был очевидный фаворит, и это "Лидс". Они лидируют в турнирной таблице второго по силе английского дивизиона и играли у себя дома. Вот только для них "Милуоллу" были свои сюрпризы.

Еще в первом тайме Феми Азиз открыл счет, после чего уже начались первые сомнения по поводу возможного победителя сегодня, а во втором тайме он оформил дубль, после чего осталось лишь отзащищаться.

В обороне все было неидеально, поскольку пенальти они все же допустили. Повезло, что Паскаль Стрейк не смог его реализовать. Но и сами "павлины" были достаточно пассивными в атаке, слабое выступление от них, поэтому справедливый проход в 1/8 для "Милуолла".