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Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В Кубке Англии станет на одну команду с украинцами меньше. Встречаются "Эвертон" и "Борнмут".
Виталий Миколенко остался вне заявки.
Your Toffees to face @afcbournemouth in the @EmiratesFACup! ????⚪️ pic.twitter.com/ausobcx8X5— Everton (@Everton) February 8, 2025
Илья Забарный выйдет с первых минут за "Борнмут".
Your #afcb XI for today ???? pic.twitter.com/MN3ZIbACIL— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 8, 2025
Виталий Миколенко и Илья Забарный – основные игроки своих клубов. В Английской Премьер-Лиге украинские защитники выходят с первых минут. Но защитник "Эвертона" сыграл на 2 матча меньше из-за травм.
К слову, Виталий Миколенко сыграл в прошлом раунде Кубка Англии против "Петерборо", а Забарный выходил со старта против "Вест Бромвича".
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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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