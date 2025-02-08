  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Кубке Англии станет на одну команду с украинцами меньше. Встречаются "Эвертон" и "Борнмут".

Виталий Миколенко остался вне заявки.

Илья Забарный выйдет с первых минут за "Борнмут".

Виталий Миколенко и Илья Забарный – основные игроки своих клубов. В Английской Премьер-Лиге украинские защитники выходят с первых минут. Но защитник "Эвертона" сыграл на 2 матча меньше из-за травм.

К слову, Виталий Миколенко сыграл в прошлом раунде Кубка Англии против "Петерборо", а Забарный выходил со старта против "Вест Бромвича".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Только Забарный. Борнмут - Эвертон. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
yellow-arrow
Кубок Англии. Гвардиола спасается только благодаря заменам, а Милуолл неожиданно спокойно разбирается с Лидсом
yellow-arrow
"Это единственная причина": Гвардиола объяснил, почему Грилиш не получает игровое время
Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости