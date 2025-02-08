Начал привыкать к Англии? Хусанов забил дебютный гол за Манчестер Сити

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Лейтон Ориент" дома принимает "Манчестер Сити". После курьезного гола в ворота фаворита противостояния "горожане" сумели восстановить паритет только после перерыва.

Автором гола на 56 минуте стал зимний новичок Абдукадыр Хусанов. Он забил благодаря второй волне розыгрыша углового. Рико Льюис пробил по воротам, а защитник подставил голову.

Хусанов не играл со старта – он вышел после перерыва. Защитник заменил другого зимнего новичка Витора Рейса.

Для узбекистанца это первый гол в составе МС. Он проводит второй матч за "горожан".