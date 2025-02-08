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"Это единственная причина": Гвардиола объяснил, почему Грилиш не получает игровое время
Имеет очень сильных конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие большой игровой практики у вингера команды Джека Грилиша.
“Мне очень жаль, что он не получает тех минут, которых он, возможно, заслуживает… но вклад Доку или Савиньо был огромным в этом сезоне.
Это единственная причина. Дело не в том, что я не люблю Джека или не доверяю ему!” – сказал Гвардиола.
В текущем сезоне на счету Грилиша два гола и четыре ассиста в 22 матчах во всех турнирах. Однако всего четверть встреч АПЛ он начинал в старте.
В последних трех поединках "горожан" он сидел на скамье для запасных, а сегодня в рамках Кубка Англии вышел в стартовом составе.
Джек перешел в состав "Ман Сити" летом 2021 года из "Астон Виллы" за 117,5 млн евро. Его контракт действует до июня 2027 года.
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