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Плимут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Обсуждая команду Слота, уже начинаются разговоры о квадрупле

Плимут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Невероятно мощный сезон "Ливерпуля" продолжает привлекать внимание, уже даже начались разговоры о том, что эта команда способна выиграть все 4 турнира, в которых участвует, а почему нет?

Ну, по крайней мере, везде нужно двигаться шаг за шагом и в Кубке Англии следующий шаг — это пройти "Плимут" и выйти в 1/8 финала, способны ли на это мерсисайдцы?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Плимут" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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