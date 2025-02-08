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Плимут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Обсуждая команду Слота, уже начинаются разговоры о квадрупле
Getty Images / Global Images Ukraine
Невероятно мощный сезон "Ливерпуля" продолжает привлекать внимание, уже даже начались разговоры о том, что эта команда способна выиграть все 4 турнира, в которых участвует, а почему нет?
Ну, по крайней мере, везде нужно двигаться шаг за шагом и в Кубке Англии следующий шаг — это пройти "Плимут" и выйти в 1/8 финала, способны ли на это мерсисайдцы?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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