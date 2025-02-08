Плимут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Невероятно мощный сезон "Ливерпуля" продолжает привлекать внимание, уже даже начались разговоры о том, что эта команда способна выиграть все 4 турнира, в которых участвует, а почему нет?

Ну, по крайней мере, везде нужно двигаться шаг за шагом и в Кубке Англии следующий шаг — это пройти "Плимут" и выйти в 1/8 финала, способны ли на это мерсисайдцы?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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16.50 7.30 1.16 Узнать больше

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