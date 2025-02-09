Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После классного дебюта против "Вест Бромвича", украинскому защитнику придется противостоять "Ливерпулю". Наверное, Арне Слот использует активную ротацию, от чего задача станет немного легче, однако это все еще системная и очень острая команда, которая приедет в гости исключительно ради победы.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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16.50 7.30 1.16 Узнать больше

Кубок Англии. 1/16 финала

9 февраля. 17:00. Плимут. "Хоум Роуд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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