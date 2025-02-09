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Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Макс Таловеров против лучшей команды мира здесь и сейчас

Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После классного дебюта против "Вест Бромвича", украинскому защитнику придется противостоять "Ливерпулю". Наверное, Арне Слот использует активную ротацию, от чего задача станет немного легче, однако это все еще системная и очень острая команда, которая приедет в гости исключительно ради победы.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

9 февраля. 17:00. Плимут. "Хоум Роуд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Плимут" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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