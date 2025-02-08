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Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Унаи Эмери хочет воспользоваться неудачной формой "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" уже долгое время находится в легком кризисе, у них много игровых проблем, которые находят свое отражение и в неудачных результатах. Однако в этот раз их соперником выступает "Тоттенхэм", у которого еще больше проблем. Здесь можно забрать свое и пройти дальше.
Стартовый свисток прозвучит в 19:35 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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