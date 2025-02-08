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Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Унаи Эмери хочет воспользоваться неудачной формой "шпор"

Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" уже долгое время находится в легком кризисе, у них много игровых проблем, которые находят свое отражение и в неудачных результатах. Однако в этот раз их соперником выступает "Тоттенхэм", у которого еще больше проблем. Здесь можно забрать свое и пройти дальше.

Стартовый свисток прозвучит в 19:35 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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