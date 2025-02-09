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Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Анге Постекоглу со слезами на глазах попытается обыграть Эмери
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе наставник "шпор" пережил непростое поражение против "Ливерпуля", где его разгромили со счетом 0:4. Однако не стоит опускать руки раньше времени, у них остается Кубок Англии и это шанс выиграть трофей, для этого необходимо будет пройти бирмингемцев.
Стартовый свисток прозвучит в 19:35 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала
9 февраля. 19:35. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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