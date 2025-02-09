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Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Анге Постекоглу со слезами на глазах попытается обыграть Эмери

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе наставник "шпор" пережил непростое поражение против "Ливерпуля", где его разгромили со счетом 0:4. Однако не стоит опускать руки раньше времени, у них остается Кубок Англии и это шанс выиграть трофей, для этого необходимо будет пройти бирмингемцев.

Стартовый свисток прозвучит в 19:35 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

9 февраля. 19:35. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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