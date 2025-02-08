Кубок Англии. Ипсвич и Фулхэм шагают дальше, а Саутгемптон вылетает от Бернли

К сожалению, из-за травмы Виталия Миколенко, украинского противостояния в 1/16 Кубка Англии не получилось, однако матч между "Эвертоном" и "Борнмутом" точно был центральным в своем временном слоте в субботу. О той игре вы можете почитать подробнее в отдельном отчете на нашем сайте. А здесь мы поговорим о тех матчах, которые проходили параллельно, там были свои изюминки.

"Уиган" — "Фулхэм" 1:2

Голы: Смит (50) — Муниз (23, 55)

Как будто только вчера "Уиган" выступал в Премьер-лиге и создавал проблемы своим соперникам благодаря голам Уго Родальеги. А сейчас они являются середняком третьего дивизиона в английской пирамиде и при плохих обстоятельствах даже могут опуститься до четвертого.

Тем не менее, они в 1/16 Кубка Англии и противостояли крепкому "Фулхэму", который сейчас показывает очень хороший футбол на уровне АПЛ, поэтому особых надежд на этот матч от "латикс" не было. По сути, какие были ожидания, такой получилась и реальность, по крайней мере в первом тайме.

"Фулхэм" не допустил на свои ворота опасных моментов в первой половине встречи, контролировал мяч и саму игру. В первом тайме голом отметился Родриго Муниз. Однако на старте второго тайма хозяева ответили своим голом, хотя до этого опасных моментов у ворот Бенды не было вообще, отличился вингер Джонни Смит. Вот только радость длилась недолго, Муниз через несколько минут снова вывел свою команду вперед. Именно с таким счет матч и завершился. Марку Силва и его парни идут дальше.

"Ковентри" — "Ипсвич" 1:4

Голы: Латибодьер (8) — Херст (2, с пенальти), Кларк (28, 38), Филоджен (64)

Еще одно противостояние с участием команды из Английской Премьер-лиги, хотя и одного из аутсайдеров этого сезона. Играли они против "Ковентри", который сейчас находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и который возглавляет Фрэнк Лампард. Здесь можно было рассчитывать на сенсацию, учитывая стадион, на котором проходил матч. Однако нет, ничего не получилось.

Уже на первых минутах команда Кирана Маккенны вышла вперед и хотя подопечным Фрэнка Лампарда удалось сравнять счет, "трактористы" дальше продолжили гнуть свою линию. Дубль Джека Кларка еще до конца первого тайма обеспечил хорошее преимущество. Во втором еще один гол добавил Филоджен, это его первый гол в новом клубе. И это погром, спокойный и справедливый. "Трактористы" идут дальше.

"Престон" — "Уиком" 0:0 (МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

Голы: нет.

"Саутгемптон" — "Бернли" 0:1

Гол: Эдвардс (77)

Последний раз, когда "Бернли" под руководством Скотта Паркера пропускал гол, был еще в декабре прошлого года. Просто представьте себе, насколько это мощный оборонительный механизм. Сейчас они претендуют на возвращение в АПЛ из Чемпионшипа, поэтому их противостояние с главным аутсайдером АПЛ "Саутгемптоном" выглядело чрезвычайно интригующим.

Уже на первых минутах у хозяев был отличный шанс выйти вперед, однако защитник "святых" успел вынести мяч буквально с линии ворот. Далее обмен неплохими атаками от обеих команд, но без голов. Неудивительно, что без голов, "Бернли" вообще не привык пропускать. Выяснение отношений перенеслось на второй тайм.

Долгое время мы не могли увидеть первого гола, пока дебютант "Бернли" Маркус Эдвардс не включился в игру. На 77-й минуте он открыл счет и этот гол сразу стал приговором для команды Ивана Юрича. "Бернли" не пропускает, в обороне играть они умеют. Поэтому до конца игры результат уже не отпустили, гости в 1/8 финала.

"Сток Сити" — "Кардифф" 3:3 (МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

Голы: Кумас (42, 47), Бейкер (58, с пенальти) — Колвилл (8, 68), Салеш (19)