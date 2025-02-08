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Полузащитник и защитник Манчестер Сити провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке

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Полузащитник и защитник Манчестер Сити провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник и защитник "Манчестер Сити" провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке.

Для защитника Рубена Диаша встреча с "Лейтоном" стала 200-й, проведённой в английском клубе. Португальский футболист дебютировал 3 октября 2020 года в матче Премьер-Лиги против "Лидса".

Также юбилейный матч провёл полузащитник Фил Фоден. Его выход на 72-й минуте стал 300-м проведённым матчем за "Манчестер Сити". Английский футболист дебютировал 21 ноября 2017 года в матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" , заменив Яя Туре

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Напомним, что "Манчестер Сити" прошёл в 1/8 финала Кубка Англии, победив "Лейтон Ориент" со счётом 2:1.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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