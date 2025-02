Полузащитник и защитник "Манчестер Сити" провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке.

Для защитника Рубена Диаша встреча с "Лейтоном" стала 200-й, проведённой в английском клубе. Португальский футболист дебютировал 3 октября 2020 года в матче Премьер-Лиги против "Лидса".

A landmark appearance for @rubendias ! ???????? pic.twitter.com/u3E0zJhhjK

Также юбилейный матч провёл полузащитник Фил Фоден. Его выход на 72-й минуте стал 300-м проведённым матчем за "Манчестер Сити". Английский футболист дебютировал 21 ноября 2017 года в матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" , заменив Яя Туре

3️⃣0️⃣0️⃣ up for our @PhilFoden ???????? pic.twitter.com/KprUFsc0GO