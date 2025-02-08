Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник и защитник Манчестер Сити провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке
Главное, что победили
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник и защитник "Манчестер Сити" провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке.
Для защитника Рубена Диаша встреча с "Лейтоном" стала 200-й, проведённой в английском клубе. Португальский футболист дебютировал 3 октября 2020 года в матче Премьер-Лиги против "Лидса".
A landmark appearance for @rubendias! ???????? pic.twitter.com/u3E0zJhhjK— Manchester City (@ManCity) February 8, 2025
Также юбилейный матч провёл полузащитник Фил Фоден. Его выход на 72-й минуте стал 300-м проведённым матчем за "Манчестер Сити". Английский футболист дебютировал 21 ноября 2017 года в матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" , заменив Яя Туре
3️⃣0️⃣0️⃣ up for our @PhilFoden ???????? pic.twitter.com/KprUFsc0GO— Manchester City (@ManCity) February 8, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Сити" прошёл в 1/8 финала Кубка Англии, победив "Лейтон Ориент" со счётом 2:1.
Популярное сейчас
- Известна декларацию почетного президента ФФУ Григория Суркиса
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- "20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи