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Кубок Англии. Эвертон – Борнмут 0:2. Победила та команда, где играл украинец
Первый откровенно неудачный матч Моеса после возвращения в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/16 финала
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Эвертон" – "Борнмут" 0:2
Голы: Семенио 23, Джеббисон 43
"Эвертон": Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Янг – Гуе (Кин 85), Гарнер (Ироэгбунам 74) – Линдестрем (Гаррисон 65), Дукуре (Алькарас 65), Ндиае – Бету
"Борнмут": Аррисабалага – Кук, Забарный, Хейсен, Керкез – Кристи (Силкотт-Даберри 90+2), Адамс – Тавернье (Брукс 78), Винтерберн (Клюйверт 64), Семенио – Джеббисон (Уаттара 78)
Предупреждения: Ндиа 88 – Адамс 64, Керкез 79, Хейсен 90+3, Брукс 90+3
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