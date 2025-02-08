  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Эвертон – Борнмут 0:2. Победила та команда, где играл украинец
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Эвертон – Борнмут 0:2. Победила та команда, где играл украинец

Англия

Первый откровенно неудачный матч Моеса после возвращения в Ливерпуль

Кубок Англии. Эвертон – Борнмут 0:2. Победила та команда, где играл украинец

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/16 финала

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Эвертон" – "Борнмут" 0:2

Голы: Семенио 23, Джеббисон 43

"Эвертон": Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Янг – Гуе (Кин 85), Гарнер (Ироэгбунам 74) – Линдестрем (Гаррисон 65), Дукуре (Алькарас 65), Ндиае – Бету

"Борнмут": Аррисабалага – Кук, Забарный, Хейсен, Керкез – Кристи (Силкотт-Даберри 90+2), Адамс – Тавернье (Брукс 78), Винтерберн (Клюйверт 64), Семенио – Джеббисон (Уаттара 78)

Предупреждения: Ндиа 88 – Адамс 64, Керкез 79, Хейсен 90+3, Брукс 90+3

По теме
yellow-arrow
Кубок Англии. Ипсвич и Фулхэм шагают дальше, а Саутгемптон вылетает от Бернли
yellow-arrow
Полузащитник и защитник Манчестер Сити провели юбилейные матчи за клуб в кубковом поединке
yellow-arrow
Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии
Эвертон (Ливерпуль) Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости