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Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии против Лейтона: Думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига
Тренер прокомментировал кубковый матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал кубковый матч против "Лейтона Ориента".
По его словам, новичок клуба Нико Гонсалес прошёл "боевое крещение".
"Я думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига
Знаю, что без VAR играть сложнее, потому что они к этому не привыкли, и я знаю, что это команда из Лиги 1, но было одно или два незасчитанных действия.
Там был пенальти, который не назначили. Я думаю, Нико теперь прекрасно понимает, что такое английский футбол", — сказал Гвардиола.
Испанский тренер прокомментировал замену португальского полузащитника.
"Я не знаю, насколько сильным был удар, но он не мог продолжать.
Было тяжело заканчивать игру с Рико и Бернардо на позициях правого и левого защитника, они не гиганты, как те, кого я видел на позициях крайних защитников", - сказал тренер.
По словам Гвардиолы, "горожане" играли с характером.
"Это была напряжённая игра, но мы знали, что так и будет, учитывая их стиль.
Мы играли с характером, и мы в следующем раунде, а это всегда приятно. В последние четыре или пять лет мы постоянно выходили в полуфинал.
Это хорошо, что мы продолжаем", - резюмировал Гвардиола.
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Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Лейтон Ориент" (2:1) и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии. Видеообзор смотрите на нашем сайте.
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