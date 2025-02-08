Кубок Англии. Бирмингем – Ньюкасл 2:3. Слишком нервный проход в 1/8 финала

Эдди Хау только показал мастер-класс в матче с "Арсеналом" в Кубке Лиги, как его команде нужно было ехать на выезд в "Бирмингем Сити", который является главным фаворитом на возвращение в Чемпионшип в следующем сезоне. Конечно, наставник "сорок" использовал активную ротацию с мыслью поберечь силы перед важными матчами в Премьер-лиге. Наконец-то вернулся после травмы Каллум Уилсон, в старте был Уильям Осула, а также Льюис Майли вместе с Лонгстаффом. То есть изменений хватало.

Однако этот состав не был готов к сюрпризу, который подготовили им хозяева поля уже на первой минуте. Подача пошла с углового, скинул с дальней штанги головой Андресон и забил гол Итан Лейрд. Холодный душ на старте сильно оживил эту игру.

В дальнейшем "сороки" просто пытались давить и сравнять счет. Пришлось несколько раз неудачно пробить перед тем, как найти свой гол. Сравнял счет Джо Уиллок. Затем Каллум Уилсон вывел свою команду вперед после сумбура в чужой штрафной. Показалось, что здесь будет без сюрпризов, как-то спокойно гости вернулись в игру и уже вышли вперед.

Однако на это "Бирмингему" снова было чем ответить. Невероятный удар издалека в ближнюю девятку удался Ивати. Похоже, он сам не ожидал подобного от себя. Красивый выстрел и уже 2:2. Во втором тайме команды больше занимались борьбой, чем футболом. Много физики, мало тактики. Так все шло к ничьей и экстра-таймам, но в конце "Ньюкасл" все же организовал победный гол, автором которого стал Джо Уиллок. Классно пробил он с острого угла между ног вратарю и это 2:3. Через несколько мгновений хозяева снова чуть не сравняли, впрочем, Поуп спас свою команду от проблем и лишних двух таймов по 15 минут.

Непростая, боевая, волевая и неоднозначная победа команды Эдди Хау, которая проходит дальше, хотя какое же классный бой дали им хозяева поля, это было круто.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Сент-Эндрюс" (Бирмингем)

Главный судья: Мэтт Донохью (Англия)

"Бирмингем" – "Ньюкасл" 2:3

Голы: Лейрд (1), Ивата (40) — Уиллок (21, 82), Уилсон (26)

"Бирмингем": Пикок-Фаррелл — Лейрд, Кларер, Дэвис, Кокрейн — Ивата (Генли, 84), Леонард (Виллумссон, 62) — Райт (Белик, 77), Дауэлл, Андерсон (Мэй, 77)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Крафт, Берн (Шер, 55), Таргетт — Майли, Гимараес (Тонали, 46), Лонгстафф — Осула (Исак, 90+14), Уилсон (Мерфи, 55), Уилок

Предупреждения: Андерсон (45+3), Стэнсфилд (66), Кларер (71), Виллумссон (75) — Берн (14), Осула (45+3), Уиллок (68)