Тренер Челси высказался о вылете 1/16 финала Кубка Англии

Вчера прошел очередной раунд Кубка Англии, на этот раз матч состоялся между "Челси" и "Брайтоном", победу одержали гости со счетом 1:2.

Отмечается, что "Челси" не выигрывал Кубок Англии с 2018 года, после этого "пенсионеры" трижды доходили до финала, однако в решающем матче потерпели поражение.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска для BBC прокомментировал вылет из Кубка Англии: