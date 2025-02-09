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Тренер Челси высказался о вылете 1/16 финала Кубка Англии
Теперь уже сосредоточены на других турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел очередной раунд Кубка Англии, на этот раз матч состоялся между "Челси" и "Брайтоном", победу одержали гости со счетом 1:2.
Отмечается, что "Челси" не выигрывал Кубок Англии с 2018 года, после этого "пенсионеры" трижды доходили до финала, однако в решающем матче потерпели поражение.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска для BBC прокомментировал вылет из Кубка Англии:
"Мы гораздо лучше контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы пропустили после единственного удара. За последние два-три дня в разных матчах было много противоречивых моментов. Без ВАР тяжело.
Мы пытались приехать сюда и играть в футбол. При счете 1:2 у нас было несколько моментов. Теперь мы можем сосредоточиться на АПЛ и Лиге конференций".
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