Арсенал и Тоттенхэм следят за одним из лучших бомбардиров Серии А

Лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" следят за нападающим "Фиорентины" Мойзе Кином. Об этом сообщает Николо Скира.

В июле в его контракте активируется клаусула размером в 52 миллиона евро, так что потенциальный покупатель может без переговоров заплатить "фиалкам" эту сумму.

В текущем сезоне на счету Кина 19 голов и два ассиста в 28 матчах во всех турнирах. В частности, он забил 15 мячей в Серии А – по этому показателю нападающий находится на втором месте в таблице бомбардиров.

Кин присоединился к "Фиорентине" в июле прошлого года. "Фиалки" заплатили за нападающего "Ювентусу" 13 млн евро. Контракт между сторонами заключен до лета 2025.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 30 млн евро.