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Переход Рашфорда в Астон Виллу может повлиять на вызов в сборную Англии
Может заиграть в марте за трех львов
Getty Images/Global Images Ukraine
Маркуса Рашфорда могут вызвать в сборную Англию в марте.
По имеющейся информации, последний раз Рашфорда вызвали в сборную в марте 2024 года, в клубной карьере Рашфорда перестали выпускать еще при главном тренере Эрике тен Хаге, после прихода Рубена Аморима 27-летний форвард совсем перестал попадать в старт.
Однако переход англичанина в "Астон Виллу" может повлиять на его игровую практику и шанс снова заиграть за "три льва".
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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