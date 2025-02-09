Переход Рашфорда в Астон Виллу может повлиять на вызов в сборную Англии

Маркуса Рашфорда могут вызвать в сборную Англию в марте.

По имеющейся информации, последний раз Рашфорда вызвали в сборную в марте 2024 года, в клубной карьере Рашфорда перестали выпускать еще при главном тренере Эрике тен Хаге, после прихода Рубена Аморима 27-летний форвард совсем перестал попадать в старт.

Однако переход англичанина в "Астон Виллу" может повлиять на его игровую практику и шанс снова заиграть за "три льва".