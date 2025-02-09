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Мареска рассказал, жалеет ли он об отправке нападающего клуба в аренду
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Тренер "Челси" рассказал, жалеет ли он об отправке одного из своих нападающих в аренду.
Журналисты спросили Энцо Мареску о травмах двух нападающих клуба и его решении отправить Жоау Феликса в "Милан". Испанский тренер ответил, что не жалеет об этом
"Я не думаю, что нам не хватает Жоау. Он счастлив в "Милане", и мы рады, что он счастлив", — сказал Энцо Мареска после матча.
Тренер также дал оптимизм и сказал, что Николас Джексон близок к возвращению
"Две травмы в последний день трансферного окна. Это тяжелый день. Нико Джексон может скоро вернуться. Иногда я думаю, что нам нужно сыграть несколько игр без определенных игроков, чтобы осознать их важность", — добавил он.
Напомним, что Жоау Феликс перешёл в "Милан" на правах аренды до конца сезона.
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К слову, "Челси" уступили "Брайтону" в матче Кубка Англии (2:1) и вылетели из турнира. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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